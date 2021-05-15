АПЛ: «Ман Сіті» у ранзі чемпіона обіграв «Ньюкасл»

Команда Хосепа Гвардіоли випереджає «МЮ» на 13 очок.

В матчі 36-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на чужому полі «Ньюкасл» 4:3, передає Укрінформ.

До перерви суперники двічі обмінялися голами. У складі «Ньюкасла» відзначилися Крафт і Жоелінтон. За «Ман Сіті» забили Канселу і Ферран Торрес.

У другому таймі фестиваль голів продовжився. На гол Віллока гості відповіли ще двома влучними ударами Феррана Торреса. 4:3 – 26-а перемога «Ман Сіті» в сезоні.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив у заявку на матч.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 83 (36), 2.«МЮ» - 70 (36), 3.«Лестер» - 66 (36), 4.«Челсі» - 64 (36).

Фото: Getty Images