Захисник «Динамо» потрапив у заявку збірної Польщі для підготовки до Євро-2020
Як повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу (PZPN), в числі 27 футболістів присутній і захисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора, передає Укрінформ.
До складу збірної Польщі увійшли:
воротарі - Лукаш Фабіаньскі, Лукаш Скорупський, Войчех Шченсни, Радослав Маєцкі;
захисники - Ян Беднарек, Бартош Берешиньскі, Павло Давидович, Каміл Глік, Міхал Геліка, Томаш Кендзьора, Каміль Піонтковський, Мачей Рибус, Тимотеуш Пухач;
півзахисники - Пшемислав Франківські, Каміль Йонкіш, Матеуш Кліх, Кацпер Козловські, Гжегож Крихов'як, Кароль Лінетт, Якуб Модер, Пшемислав Плахета, Петро Зелінські;
нападники - Давид Ковнацкі, Роберт Левандовскі, Аркадіуш Милик, Кароль Швідерскі, Якуб Шверчок.
До резервного списку потрапили Рафал Аугустиняк, Каміль Гросицькі, Роберт Гумни і Себастьян Шиманьські.
Нагадаємо, що збірна Польщі потрапила в групу Е, в якій зіграє проти Іспанії, Швеції та Словаччини.
Фото: Getty Images.