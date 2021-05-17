Захисник «Динамо» потрапив у заявку збірної Польщі для підготовки до Євро-2020

Захисник «Динамо» потрапив у заявку збірної Польщі для підготовки до Євро-2020

Укрінформ
Головний тренер збірної Польщі з футболу Паулу Соуза оголосив список гравців, які зберуться в Опаленіце для підготовки до чемпіонату Європи-2020.

Як повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу (PZPN), в числі 27 футболістів присутній і захисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора, передає Укрінформ.

До складу збірної Польщі увійшли:

воротарі - Лукаш Фабіаньскі, Лукаш Скорупський, Войчех Шченсни, Радослав Маєцкі;

захисники - Ян Беднарек, Бартош Берешиньскі, Павло Давидович, Каміл Глік, Міхал Геліка, Томаш Кендзьора, Каміль Піонтковський, Мачей Рибус, Тимотеуш Пухач;

півзахисники - Пшемислав Франківські, Каміль Йонкіш, Матеуш Кліх, Кацпер Козловські, Гжегож Крихов'як, Кароль Лінетт, Якуб Модер, Пшемислав Плахета, Петро Зелінські;

нападники - Давид Ковнацкі, Роберт Левандовскі, Аркадіуш Милик, Кароль Швідерскі, Якуб Шверчок.

До резервного списку потрапили Рафал Аугустиняк, Каміль Гросицькі, Роберт Гумни і Себастьян Шиманьські.

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Нагадаємо, що збірна Польщі потрапила в групу Е, в якій зіграє проти Іспанії, Швеції та Словаччини.

Фото: Getty Images.

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