Відпустка футболістів «Динамо» триватиме до 22 червня

Відпустка футболістів «Динамо» триватиме до 22 червня

Укрінформ
Футбольний сезон-2020/2021 завершився для київського "Динамо" 13 травня фінальним поєдинком за Кубок України в Тернополі, де «біло-сині» здобули третій для себе трофей у сезоні.

З наступного дня динамівців почалася відпустка, яку футболісти проводять різноманітно: хтось уже вирушив на відпочинок, а інші готуються до чемпіонату Європи, повідомляє пресслужба УАФ. 

«У розташуванні збірної України, яка вже розпочала свій збір у Харкові, працюють 13 динамівців: Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков , Богдан Ледньов та Артем Беседін. Вихід команди з відпустки попередньо запланований на 22 червня», - зазначається у повідомленні.

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До цього графіка, однак, можуть бути внесені корективи, в залежності від призначення дати матчу за Суперкубок України, в якому "Динамо" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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