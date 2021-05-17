Відпустка футболістів «Динамо» триватиме до 22 червня
З наступного дня динамівців почалася відпустка, яку футболісти проводять різноманітно: хтось уже вирушив на відпочинок, а інші готуються до чемпіонату Європи, повідомляє пресслужба УАФ.
«У розташуванні збірної України, яка вже розпочала свій збір у Харкові, працюють 13 динамівців: Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков , Богдан Ледньов та Артем Беседін. Вихід команди з відпустки попередньо запланований на 22 червня», - зазначається у повідомленні.
До цього графіка, однак, можуть бути внесені корективи, в залежності від призначення дати матчу за Суперкубок України, в якому "Динамо" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".
Фото: fcdynamo.kiev.ua.