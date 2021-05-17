Стало відомо, коли футболісти «Зорі» повернуться з відпустки

Після фінального матчу з київським «Динамо» футболсти луганської «Зорі» пішли у відпустку.

До нового сезону луганчани розпочнуть готуватися 15 червня, повідомляє пресслужба ФК «Зоря».

«Збереться «Зоря» 15 червня. Протягом десяти днів тренуватиметься в Запоріжжі, а 25 червня відправиться до Туреччини на навчально-тренувальний збір, який пройде у гірській місцевості. 15 липня «чорно-білі» повернуться до України і продовжать подгоотовку до нового чемпіонату», - зазначається у повідомленні.

Про суперників на зборі пресслужба пообіцяла повідомити пізніше.

Фото: zarya-lugansk.com.