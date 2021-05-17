«Барселона» уперше стала переможницею жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

Футболістки іспанської «Барселони» впевнено обіграли англійський «Челсі» (4:0) у фінальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів-2020/2021.

У місті Гетеборг (Швеція) «синьо-гранатові» ще у першому таймі забили у ворота суперниць чотири м'ячі і без проблем довели матч до перемоги. Для «Барселони» це дебютна перемога в жіночій Лізі чемпіонів, передає Укрінформ.

М'ячі забили Мелані Лойпольц («Челсі», автогол, 1-а хвилина), Алексія Путельяс (14, з пенальті), Айтана Бонматі (21), Каролін Грем-Гансен (36).

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Як повідомляв Укрінформ, що єдиний український учасник жіночої Ліги чемпіонів - харківський «Житлобуд-2», завершив боротьбу в 1/16 фіналу турніру.

Фото: uefa.com.