На футбольному меморіалі Лобановського 2021 року гратимуть три збірні

Травневий міжнародний футбольний турнір Валерія Лобановського нинішнього року пройде за участю трьох молодіжних збірних - України, Азербайджану та Узбекистану.

Федерація футболу Тунісу повідомила про неможливість прибуття на змагання до України своєї молодіжної збірної, повдіомляє пресслужба УАФ.

"Українська асоціація футболу отримала офіційне повідомлення про те, що збірна Тунісу (U21) не зможе прибути до Києва для участі в цьогорічному міжнародному турнірі Лобановського. Через карантинні обмеження, запроваджені в цій країні, команда змушена залишитися вдома. З боку УАФ було вжито термінових заходів зі спробою знайти заміну збірній Тунісу, але досягти цього не вдалося. На всі запрошення, надіслані національним асоціаціям, прийшла відмова. У ці терміни молодіжні збірні країн не проводять зборів, вже складені інші плани. Було ухвалено рішення провести меморіал із трьома учасниками в одне коло. Суперники "синьо-жовтих" відповіли на цю пропозицію згодою. Отже, у XVII міжнародному турнірі Валерія Лобановського візьмуть участь молодіжні збірні України, Азербайджану та Узбекистану. Всі матчі пройдуть у Києві протягом трьох днів", - зазначається у повідомленні.

Турнір Лобановського-2021. Календар матчів:

26.05.2021

Україна (U21) - Азербайджан (U21). Київ. НТК ім. В. Баннікова. 18.00;

27.05.2021

Азербайджан (U21) - Узбекистан (U21). Київ. «Оболонь-Арена». 18.00;

28.05.2021

Україна (U21) - Узбекистан (U21). Київ. НТК ім. В. Баннікова. 18.00.

Фото: uaf.ua.