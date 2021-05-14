Ребров оцінив шанси збірної України на футбольному Євро-2020

Український футбольний тренер угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров поділився очікуваннями від виступів збірної України на чемпіонаті Європи-2020.

Фахівець відзначив, що у нього є привід для оптимізму, повідомляє Zbirna.com.

«Найголовніше, що наша команда поїде на Євро-2020 - це вже величезний успіх. З її виступів у відбірковому циклі, у Лізі націй і навіть з останніх матчів видно, що є колектив, який вміє грати у футбол, і є привід для оптимізму. Я упевнений, що тренерський штаб збірної України підготує гравців таким чином, аби вони показали на Євро увесь свій потенціал».

Як повідомляв Укрінформ, чемпіонат Європи з футболу пройде нинішнього року з 11 червня по 11 липня.

Футбол: dynamo.kiev.ua.