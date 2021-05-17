Українські веслувальники стали другими у Кубку націй етапу Кубка світу

В угорському місті Сегед завершився етап Кубки світу з веслування на байдарках и каное.

Українська збірна посіла друге місце в Кубке націй, набравши 685 залікових очок, повідомляє пресслужба Федерації каное України.

"Наші веслувальники завоювали 10 медалей (2 золоті, 3 срібні, 5 бронзових) і посіли друге місце в Кубке націй (685 залікових очок). На першому місці збірна Угорщини (1043)", - зазначається у повідомленні.

Найбільше медалей здобула представниця Полтавської області Людмила Лузан - 2 золоті і 2 бронзові, Анастасія Четверикова з Житомирщини - 1 золота, 1 срібна, 1 бронзова та луцька байдарочниця Марія Повх - 1 срібна та 1 бронзова.

Фото: ukraine-canoe.org.