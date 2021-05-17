У Миколенка, Шапаренка і Бесєдіна все гаразд, Коноплянка приїде на другий збір – Андрій Шевченко

За словами головного тренера збірної України, Андрієвський та Шепелєв не встигають відновитися до Євро-2020.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів телеканалу «Футбол» про початок підготовки національної команди до Євро-2020 та про фізичну готовність гравців, передає Укрінформ.

«Все розпланували так, що ми робимо перший цикл - 8-9 днів, закінчуємо його грою 23-го травня і даємо відпустку хлопцям на чотири дні. Після цього приєднаються ті гравці, які виступають в Європі. Виняток - Олександр Зінченко, тому що його команда грає в фіналі Ліги чемпіонів.

З Миколенко все добре, у нього був забій. Зробили знімки, обстежили, але у нього все гаразд. Є невеликі мікротравми у Шапаренка та Бесєдіна, вони зробили тести і пропустили друге тренування. Але через два-три дні всі будуть тренуватися на повну силу і на одному рівні.

З Андрієвським і Шепелєвим складніша ситуація, вони не встигнуть відновитися. Ми чекаємо інформацію по Коноплянці, він готується з тренером з фізичної підготовки «Шахтаря». Швидше за все, він вже приїде на другий збір. Подивимося, в якому стані він буде. Також потрібно дізнатися інформацію по Коваленку, в якому він перебуває стані», - розповів Шевченко.

Раніше повідомлялося, що вінгер «Шахтаря» Євген Коноплянка зможе приєднатися до збірної України орієнтовно 28 травня, якщо до того часу відновиться після ушкодження. Півзахисники «Динамо» Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв, а також нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес пропустять Євро-2020 через травми.

В рамках підготовки до чемпіонату Європи Україна проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром. Перша гра з Бахрейном відбудеться 23 травня в Харкові.

Команда Андрія Шевченка в рамках групового етапу Євро-2020 зіграє з Австрією, Північної Македонією і Нідерландами.