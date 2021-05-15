Андрієвський пропускає Євро-2022, Миколенко уникнув перелому – лікар «Динамо»

Під питанням участь в турнірі Шепелєва.

Головний лікар «Динамо» Андрій Шморгун розповів про те, що півзахисник Олександр Андрієвський не допоможе збірній України на Євро-2020. Його колега по амплуа, Володимир Шепелєв, відновлюватиметься близько місяця і пропустить підготовчий збір головної команди країни, передає Укрінформ.

«Олександр Андрієвський вибув у зв'язку з частковим пошкодженням внутрішньої бокової зв'язки. Два тижні він пересувався за допомогою милиць. Зараз з милицями він вже не ходить. Для нього прописана програма реабілітації. Планується, що він приєднається до роботи в загальній групі на зборах.

Володимир Шепелєв внаслідок невдалого падіння в грі з Ворсклою в Полтаві отримав перелом поперечного відростка в двох хребцях. Переломи крайові, без зсувів. Термін загоєння - близько місяця», - розповів головний лікар «Динамо».

Раніше Шморгун підтвердив, що Віталій Миколенко уникнув перелому руки у фінальному матчі Кубка України проти «Зорі». Футболіст зможе взяти участь в підготовці національної команди до Євро-2020.

Як повідомляв Укрінформ, Андрієвський і Шепелєв потрапили в список футболістів, які повинні готуватися до Євро-2020. В рамках підготовки до чемпіонату Європи Україна проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром. Перша гра з Бахрейном відбудеться 23 травня в Харкові.