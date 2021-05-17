Рейтинг WTA: Світоліна залишається шостою «ракеткою» світу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 17 травня.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша «ракетка» України Еліна Світоліна зберегла шосту позицію, передає Укрінформ.

Даяна Ястремська опустилася на одну сходинку - 33-тя, як і Марта Костюк - 80-та, Катаріна Завацька залишилася 130-ю. На один рядок піднялися Ангеліна Калініна (140-а) і Леся Цуренко (141-а), Катерина Козлова втратила одну позицію (159-та).

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Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку - японка Наомі Осака, румунка Сімона Халеп, Арина Соболенко з Білорусі та американка Софія Кенін.

Фото: wtatennis.com.