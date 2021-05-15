Світоліна програла Швентек на турнірі WTA 1000 в Римі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна не змогла у суботу вийти до півфіналу турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA 1000 у столиці Італії.

Українка (№6 WTA) поступилася Ізі Швентек (15) з Польщі - 2:6, 5:7, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 38 хвилин.

У півфіналі Швентек зустрінеться з американкою Корі Гофф (35), суперницею якої в 1/4 фіналу була перша "ракетка" світу Ешлі Барті. За рахунку 6:4, 2:1 на свою користь австралійка знялася з матчу через травму через травму ліктя.

Другу півфінальну пару склали Кароліна Плішкова (Чехія, 9) та Петра Мартич (Хорватія, 25).

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Турнір у Римі із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол триватиме до 16 травня.

Фото: j48tennis.net.