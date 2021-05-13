Світоліна обіграла Мугурусу і вийшла в чвертьфінал турніру в Римі

Попереду на неї чекає матч з Ігой Швентек.

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу в матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Римі, повідомляє Укрінформ.

Українка впоралася з суперницею в двох сетах. Першу партію Світоліна виграла з рахунком 6:4, а в другому сеті була ще більш переконлива - 6:2.

У матчі 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться з польською тенісисткою Ігой Швентек, яка в 1/8 фіналу обіграла Барбору Крейчікову з Чехії (3:6, 7:6 (5), 7:5). Полька - переможниця Ролан Гаррос-2020.

Нагадаємо, що перший раунд Еліна пропускала, а на попередній стадії вона в вольовому стилі здолала американку Аманду Анісімову (2:6, 6:3, 6:4).

За підсумками минулого тижня Світоліна опустилася на шосте місце в оновленому рейтингу WTA.

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