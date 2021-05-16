Надаль обіграв Джоковича у фіналі турніру ATP в Римі

Третя «ракетка» світу іспанець Рафаель Надаль виграв турнір Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Internazionali BNL d’Italia в Римі (Італія) з призовим фондом понад €2,563 млн.

У фінальному матчі Надаль у трьох сетах завдав поразки лідеру світового рейтингу сербу Новаку Джоковичу - 7:5, 1:6, 6:3, передає Укрінформ.

Надаль здобув свій десятий титул у Римі. В активі Джоковича залишається п'ять перемог.

Нагадаємо, 30 травня в Парижі стартує другий у сезоні турнір серії Grand Slam Відкритий чемпіонат Франції Ролан Гаррос, 13-разовим переможцем якого э Рафаель Надаль.

Фото: twitter.com/atptour.