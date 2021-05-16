НБА: «Фінікс» розгромив «Сан-Антоніо», «Нью-Йорк» в овертаймі обіграв «Шарлотт»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Один з лідерів Західної конференції «Фінікс» на виїзді завдав нищівної поразки «Сан-Антоніо» (140:103), в Східній конференції «Нью-Йорк» в овертаймі обіграв «Шарлотт» (118:109), передає Укрінформ.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Бруклін Нетс» - «Чикаго Буллз» - 105:91 (28:29, 33:22, 18:20, 26:20)

«Індіана Пейсерс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 115:122 (28:36, 28:28, 32:32, 27:26)

«Нью-Йорк Нікс» - «Шарлотт Хорнетс» - 118:109 ОТ (36:27, 27:27, 26:32, 15:18 14:5)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Бостон Селтікс» - 108:124 (26:37, 21:29, 27:23, 34:35)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Фінікс Санс» - 103:140 (17:34, 30:34, 23:41, 33:31)

«Мілуокі Бакс» - «Маямі Хіт» - 122:108 (44:28, 26:23, 29:30, 23:27).

Фото: nba.com.