Плей-офф Суперліги: «Дніпро» вдруге програв «Будівельнику»

Кияни повели в серії 2:0.

Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В другому матчі чвертьфінальної серії «Дніпро» знову програв на своєму майданчику «Будівельнику» (Київ) 80:84, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Стівен Буртт («Будівельник») – 24. Рахунок в серії 2:0 на користь «Будівельника». Матчі №3 зіграють 18 травня у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, у другому матчі чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» 76:69. «Київ-Баскет» веде в серії 2:0.