Збірна України з футболу розпочала підготовку до Євро-2020

У суботу, 15 травня, футболісти національної збірної України розпочали підготовку до фінальної стадії Євро-2020.

Група гравців та тренерів має заїхати до своєї харківської резиденції Superior Golf & Spa Resort. Тренування команда планує проводити на стадіоні "Сонячний", повідомляє Zbirna.com.

Розширений список збірної України з футболу:

воротарі - Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія);

захисники - Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Крівцов, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія);

півзахисники - Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков, Євген Коноплянка (всі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Леднєв (усі - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія ), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія);

нападники - Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Дніпро -1"), Артем Беседін ("Динамо").

Більшість легіонерів прибудуть до табору національної команди після 23 травня, коли закінчаться їхні чемпіонати. Останнім приїде Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті". 29 травня в Порту його команда зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти "Челсі".

Свій перший контрольний матч перед Євро-2020 збірна України проведе у Харкові 23 травня. Суперником буде команда Бахрейну.

Фото: zbirna.com.