«Боруссія» (Дортмунд) виграла Кубок Німеччини

Останній матч Юліана Нагельсманна на чолі «РБ Лейпциг», який переходить в «Баварію».

У фіналі футбольного Кубка Німеччини «Боруссія» (Дортмунд) обіграла «РБ Лейпциг» 4:1, передає Укрінформ.

В Берліні команда з Дортмунда забила три м’ячі ще до перерви. Відзначились Санчо (двічі) і Голанд. В другому таймі хавбек «РБ Лейпциг» Ольмо скоротив відставання в рахунку. На 88-й хвилині Голанд забив вдруге і приніс «Боруссії» перемогу 4:1.

«Боруссія» (Дортмунд) втретє в історії клубу стала володарем Кубка Німеччини.

Фото: kicker.de