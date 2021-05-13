Фінал Ліги чемпіонів УЄФА перенесли зі Стамбула до Порту

Європейський союз футбольних асоціацій змінив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Гру зі Стамбула (Туреччина) перенесли до Порту (Португалія) на стадіоні «Драгау», повідомляє у четвер пресслужба УЄФА.

Матч дозволять відвідати 6 тисячам уболівальників від кожної команди-учасниці фіналу - «Челсі» та «Манчестер Сіті».

Фінал перенесли з Туреччини через те, що британський уряд включив Туреччину до «червоного списку» країн для подорожей через ситуацію із коронавірусом.

Зустріч «Челсі» - «Манчестер Сіті» запланована на 29 травня.

Фото: uefa.com.