Тернопіль стане восьмим містом, де грали фінал Кубка України з футболу

Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича, на якому у четвер, 13 травня, визначиться володар Кубка України, уперше стане місцем проведення вирішального поєдинку.

Як повідомляє пресслужба УАФ, Тернопіль стане восьмим українським містом, де відбудеться фінальний матч, передає Укрінформ.

За 29 попередніх розіграшів почесного трофею найчастіше фінальний матч приймав Київ - 18 разів. П’ять разів володар Кубка визначався в Харкові, двічі - у Дніпрі, по разу - в Сумах, Полтаві, Львові та Запоріжжі.

Як повідомляв Укрінформ, нинішнього року у фіналі Кубка України зіграють київське «Динамо» та луганська «Зоря». Початок зустрічі в Тернополі о 19.00.

Фото: uaf.ua.