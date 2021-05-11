Сьогодні УЄФА повідомить про перенесення фіналу ЛЧ в Лісабон чи Лондон

Другий рік поспіль Стамбул не може прийняти вирішальний матч ЛЧ.

УЄФА прийняв рішення перенести фінальний матч Ліги чемпіонів в Лісабон або Лондон. Офіційно про це повинні оголосити сьогодні, 11 травня, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Спочатку фінал Ліги чемпіонів мали зіграти на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. Втім, через складну ситуацію з COVID-19 Великобританія внесла Туреччину в «червоний» карантинний список, що зобов'язує всіх гравців і фанатів проходити обов'язковий 10-денний карантин після повернення в Англію.

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Стамбул мав прийняти фінал Ліги чемпіонів ще в минулому році, але через пандемію вирішальний матч перенесли в Лісабон.

У разі перенесення фіналу в Лондон матч готовий прийняти «Вемблі», на якому проходили фінали Ліги чемпіонів в 2011 і 2013 роках.

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів 29 травня зіграють «Манчестер Сіті» і «Челсі».

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