НБА: «Вашингтон» Леня програв «Атланті»

Український баскетболіст набрав лише 2 очки.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український центровий «Вашингтон Візардзс» Олексій Лень набрав 2 очки в програному матчі проти «Атланти Хокс» 124:125, передає Укрінформ.

Українець вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику 12 хвилин. В активі Леня 2 очки, 3 підбирання і 2 блокшота.

«Вашингтон» зазнав другої поразки в останніх п'яти матчах. «Візардс» опустилися на десяте місце в Східній конференції НБА, пропустивши вперед «Індіану».

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