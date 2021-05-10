НБА: Михайлюк набрав 14 очок в матчі проти «Сакраменто»

«Оклахома» знову програла.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в програному матчі проти «Сакраменто Кінгз» 98:126, передає Укрінформ.

Українець вийшов на майданчик з лави запасних і сумарно відіграв 24 хвилини. В активі Михайлюка 14 очок, він реалізував чотири з 11 дальніх кидків.

«Оклахома» зазнала сьомої поразки поспіль. В останніх 25 матчах «Тандер» виграли лише двічі. «Оклахома» опустилася на 14-е місце в Західній конференції НБА.

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