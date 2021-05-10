Рейтинг WTA: Світоліна випала з топ-5

Втратили позиції в рейтингу Ястремська і Костюк.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на шосте місце в оновленому рейтингу WTA, передає Укрінформ.

Світоліна втратила одну позицію, пропустивши вперед Аріну Соболенко з Білорусії. Соболенко піднялась завдяки перемозі на турнірі в Мадриді.

Втратили позиції в рейтингу й інші представниці України: Даяна Ястремська (32), Марта Костюк (79), Катаріна Завацька (130), Леся Цуренко (142) та Катерина Козлова (158). Вгору просунулися Ангеліна Калініна (141), Дар'я Снігур (206) та Катерина Бондаренко (224).

Як повідомляв Укрінформ, Марта Костюк в першому колі турніру WTA в Римі зіграє з росіянкою Катериною Александровою, а Еліна Світоліна почне виступи з другого раунду.