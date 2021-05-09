Ла Ліга: «Реал Мадрид» грає внічию із «Севільєю» і втрачає шанс очолити таблицю

«Матрасники» випереджають «вершкових» на два пункти.

«Севілья» на чужому полі виграла у мадридського «Реала» 2:1 в 35-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі на 22-й хвилині півзахисник «Севільї» Фернандо відкрив рахунок на табло.

В другому таймі вінгер «бланкос» Асенсіо зрівняв рахунок на 67-й хвилині. Лідер «Севільї» Ракітіч забив з позначки на 78-й хвилині. В кінці зустрічі Азар звів матч до нічиєї.

Після цього матчу «Барселона» і «Реал Мадрид» мають однакову кількість очок - 75.

Нагадаємо, «Атлетико» очолює Прімеру - 77 очок після 35-ти зіграних матчів.

Фото: mundodeportivo.com