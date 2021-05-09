Сестри Кіченок зіграють у парному розряді на турнірі WTA1000 в Римі

Українки Людмила і Надія Кіченок виступлять у парній сітці тенісного турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.

Людмила Кіченок і Олена Остапенко (Латвія) у першому колі зустрінуться з володарками wild card Джулією Гатто-Монтіконе та Б'янкою Тураті з Італії, передає Укрінформ.

Надія Кіченок і Ралука Олару (Румунія) на старті зіграють проти хорватки Дарії Юрак та Андрії Клепач зі Словенії.

Турнір Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 триватиме до 16 травня.

Фото: wtatennis.com.