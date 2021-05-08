Ярмоленко зробив гольовий пас у грі за молодіжний склад «Вест Гема»

У матчі 24-го туру англійської футбольної Прем’єр-ліги-2, де виступають команди U23, лондонський «Вест Гем» приймав земляків з «Арсенала».

У складі господарів повний матч провів атакувальний завбек збірної України Андрій Ярмоленко, який продовжує відновлювати ігрові кондиції після травми, повідомляє пресслужба УАФ.

Гра закінчилася унічию - 2:2, а українець відзначився результативною передачею.

Як повідомлялося, за першу команду «Вест Хема» Ярмоленко не грає з лютого, після того, як отримав травму у матчі Кубка Англії проти «Манчестер Юнайтед».

Фото: uaf.ua.