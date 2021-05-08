Де дивитися футбольні матчі 26 туру Прем'єр-ліги України

У неділю, 9 травня, на футбольних полях України пройдуть поєдинки заключного, 26 туру чемпіонату країни серед клубів Премґєр-ліги.

О 14.00 розпочнуться чотири зустрічі, передає Укрінформ.

Гратимуть між собою «Колос» (Ковалівка) і київське «Динамо» (транслюватиме телеканал «Футбол 2»), «Зоря» (Луганськ) і «Олександрія» («Уніан-ТБ»), «Маріуполь» і чернігівська «Десна» («Футбол 1»), закарпатський «Минай» і полтавська «Ворскла» («Футбол 3»).

Заключні три матчі стартують о 17.00. Донецький «Шахтар» зустрінеться з «Інгульцем» («Футбол 1»), «Дніпро-1» - із львівським «Рухом» («Уніан-ТБ»), а «Львів» - з донецьким «Олімпіком» («Футбол 2»).

Як повідомляв Укрінформ, усі призери 30-го чемпіонату України визначилися ще минулого туру. Це - відповідно «Динамо», «Шахтар» та «Зоря». Прем'єр-лігу залишає «Минай».

Турнірне становище (усі команди провели по 25 ігор): «Динамо» - 62 очки, «Шахтар» - 51, «Зоря» - 47, «Колос» - 41, «Десна» - 38, «Ворскла» - 38, «Олександрія» - 29, «Дніпро-1» - 29, «Львів» - 28, «Рух» - 27, «Інгулець» - 26, «Маріуполь» - 23, «Олімпік» - 21, «Минай» - 18.

У 31-у чемпіонаті української Прем'єр-ліги мають взяти участь 16 клубів.