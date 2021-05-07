Пятов завершить кар’єру в збірній після Євро-2020

В цьому сезоні 36-річний голкіпер програв конкуренцію в клубі Анатолію Трубіну.

Воротар «Шахтаря» Андрій Пятов завершить кар'єру в збірній України після чемпіонату Європи-2020. Про своє рішення 36-річний голкіпер повідомив в інтерв'ю журналісту Олександру Денисову.

Дебютний виклик в збірну України Пятов отримав в 2006 році, коли потрапив в заявку на чемпіонат світу в Німеччині. Перший матч за національну команду Андрій провів в 2007 році проти Узбекистану (2:1).

Загалом Пятов провів 96 матчів за збірну України (пропустив 78 м'ячів, 45 сухих матчів). Він був основним голкіпером команди на чемпіонатах Європи в 2012 і 2016 роках. Пятов перебуває в розширеному списку збірної України на Євро-2020.

За «Шахтар» в нинішньому сезоні Пятов зіграв в семи матчах, пропустивши 12 м'ячів.

Як повідомляв Укрінформ, чемпіонат Європи-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Збірна України зіграє в групі C разом з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією.