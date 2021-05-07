Комітет УАФ виступив із заявою щодо затримки матчу «Минай» - «Шахтар»

Напередодні учорашнього футбольного матчу 25-го туру УПЛ «Минай» (Ужгород) - «Шахтар» (Донецьк) у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на цей поєдинок розміщувалися аномальні ставки на перемогу гостей із великою різницею голів.

7 травня комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу опубліковав з цього приводу офіційну заяву, повідомляє пресслужба УАФ.

"Комітет повідомляє, що володів інформацією про цю ситуацію ще до її публічного оголошення. З метою мінімізації виплат за цими ставками та прийому букмекерами нових ставок під час матчу комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на під час матчу. Протягом сезону-2020/2021 у рамках співпраці з партнером УАФ зі збирання бетингових даних, компанією FeedConstruct, уже три команди за поданням комітету були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі за їхньої участі в режимі «лайв». Це унікальна світова практика, яка дозволяє припиняти розміщення підозрілих ставок під час матчу", - зазначається у повідомленні.

Крім того, зазначається, що комітет звернеться із проханням до букмекерів мінімізувати приймання ставок на наступний матч команди «Минай» (Ужгород) до початку гри. Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, у тому числі команди U21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом.

Фото: uaf.ua.