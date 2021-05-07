Рекорд Ліги Європи: Унаї Емері вивів свою команду в п’ятий фінал

Іспанський тренер тричі перемагав в цьому турнірі з «Севільєю».

Головний тренер іспанського «Вільярреала» Унаї Емері за сумою двох зустрічей пройшов лондонський «Арсенал» (2:1 і 0:0) і гратиме у фіналі Ліги Європи, передає Укрінформ.

Іспанський фахівець вивів свою команду у фінал Ліги Європи вп'яте. Це рекорд турніру.

З 2014 до 2016 року Емері тричі поспіль перемагав в ЛЄ, коли тренував «Севілью». У 2019 році Емері вивів у фінал «Арсенал», але програв «Челсі» (1:4).

Як повідомляв Укрінформ, Емері очолив «Вільярреал» в липні 2020 року. «Вільярреал» вперше в історії клубу вийшов у фінал єврокубків.

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