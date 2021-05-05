Зінченко: не зміг відчути атмосферу в роздягальні після гри, відразу забрали на допінг-контроль

«Ман Сіті» вийшов у фінал Ліги чемпіонів після перемоги над «ПСЖ».

Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко прокоментував в ефірі каналу «Футбол» вихід у фінал Ліги чемпіонів після перемоги над ПСЖ (2:0), повідомляє Укрінформ.

«Хотів би подякувати всім уболівальникам за підтримку. Емоції не передати словами. На жаль, не зміг відчути ту атмосферу в роздягальні після гри, оскільки мене відразу забрали на допінг-контроль. А коли я повернувся, то вже нікого не було в роздягальні.

Звичайно, сьогодні ми ще можемо порадіти, але по суті ми ще нічого не виграли. На нас чекає неймовірно складний фінал в кінці місяця.

Але до цього у нас ще є незавершені справи в АПЛ. Тому безпосередньо готуємося до гри проти «Челсі». Сьогодні будемо дивитися нашого потенційного фіналіста», - сказав Олександр Зінченко.

Нагадаємо, вчора «Манчестер Сіті» виграв у «ПСЖ» 2:0 (4:1 загальний рахунок) і вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Сьогодні за місце в фіналі зійдуться «Челсі» і «Реал Мадрид». Початок матчу - 22:00 за київським часом.

Фото: Faisal HQ