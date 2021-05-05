Олександр Зінченко – перший українець у фіналі ЛЧ за вісім років

До нього у фінал головного клубного турніру Європи виходили Андрій Шевченко і Анатолій Тимощук.

Олександр Зінченко став першим українцем за вісім років, чия команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, передає Sportarena.com.

Це стало можливим після вчорашньої другої перемоги «Манчестер Сіті» над «ПСЖ» (2:0) в півфіналі головного клубного турніру Європи.

У фіналі Ліги чемпіонів 2013 року брав участь Анатолій Тимощук, який провів весь матч проти «Боруссії» Дортмунд (2:1) в запасі «Баварії».

Першим українцем в фіналі турніру став Андрій Шевченко, який вигравав турнір в складі «Мілана» в сезоні 2002-03 років.

Фінал нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів зіграють 29 травня в Стамбулі.

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