Україна – у четвертому кошику жеребкування гандбольного Євро-2022

Жеребкування пройде 6 травня.

Чоловіча збірна України з гандболу потрапила до четвертого кошика перед жеребкуванням фінальної частини чемпіонату Європи-2022, повідомляє офіційний сайт EHF. Розподіл команд по шести групах пройде 6 травня в 18:00.

Кошики жеребкування Євро-2022:

Кошик 1. Іспанія, Хорватія, Норвегія, Словенія, Німеччина, Португалія

Кошик 2. Швеція, Угорщина, Росія, Данія, Сербія, Австрія

Кошик 3. Словаччина, Білорусь, Ісландія, Чехія, Франція, Північна Македонія

Кошик 4. Нідерланди, Чорногорія, УКРАЇНА, Польща, Боснія і Герцеговина, Литва.

Відомо, що хорвати почнуть турнір в групі А (Сегед, Угорщина), збірна Угорщини - в групі В (Будапешт, Угорщина), словенці - в групі С (Дебрецен, Угорщина), збірна Німеччини - в групі D (Братислава, Словаччина). Команда Чехії теж зіграє в Братиславі в групі Е. Збірна Словаччини виступатиме в квартеті F на домашній арені в Кошице.

Фото: ФГУ