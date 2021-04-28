Україна програла Чехії у матчі відбору на гандбольне Євро-2022

Наша збірна посідає в групі 3-є місце, набравши 5 очок в 5 матчах.

Чоловіча збірна України з гандболу програла Чехії у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2022 – 26:28, передає Укрінформ.

Матч відбувся в Запоріжжі без глядачів. Українська збірна невдало розпочала гру і протягом всього поєдинку лише наздоганяла суперника. Кілька разів господарі наближалися до чехів на відстань одного м’яча, але у підсумку програла 26:28.

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Найрезультативніші гравці збірної України: Горига (5 голів), Тільте, Козакевич, Бурзак та Ільченко (усі по 3).

2 травня у Брно збірна України зіграє останній матч відбору проти Чехії. Аби посісти 2-е прохідне місце в групі нашій команді потрібна лише перемога.