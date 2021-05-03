НБА: Михайлюк набрав 7 очок, «Оклахома» знову програла

Команда українця зазнала 44-ї поразки в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 7 очок в програному матчі проти «Фінікс Санз» 120:123, передає Укрінформ.

Михайлюк провів на майданчику 15 хвилин. За цей час українець реалізував 1 з 3 триочкових і 2 з 4 двоочкових. Також на рахунку Святослава два підбирання, дві втрати і один фол.

У нинішньому сезоні Михайлюк в середньому набирає 8,0 очка за матч, а також робить 2,5 підбирання і 1,6 передачі.

«Оклахома» (21 перемога, 44 поразки) займає 13-е місце в Західній конференції НБА.

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