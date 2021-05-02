НБА: 13 очок Михайлюка не врятували «Оклахому» від розгромної поразки

Команда українця зазнала найбільшої домашньої поразки в історії.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 13 очок в програному матчі проти «Індіани Пейсерс» 95:152, передає Укрінформ.

Українець набрав 13 очок. Михайлюк реалізував чотири дальні кидки, до яких додав один точний штрафний, підбір і дві результативні передачі.

Інший український легіонер в НБА, Олексій Лень, не набирав очок в матчі «Даллас Маверікс» - «Вашингтон Візардс» (125:124). Лень провів на майданчику лише п'ять хвилин.

«Оклахома» Михайлюка посідає 13-е місце в Західній конференції НБА. «Візардс» - десяті на Сході і претендують на вихід в плей-офф.

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