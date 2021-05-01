Серія А: «Інтер» перемагає «Кротоне» і крокує до чемпіонства

«Нерадзуррі» випереджають «Аталанту» на 14 очок.

Міланський «Інтер» на чужому полі виграв у «Кротоне» 2:0 в 34-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

За міланців відзначилися Еріксен і Хакімі на 69-й і 92-й хвилинах відповідно.

Якщо «Аталанта» не зможе виграти свій матч 34-го туру проти «Сассуоло», «Інтер» достроково стане чемпіоном Серії А.

Нагадаємо, «Інтер» очолює Серію А - 82 очки після 34-х зіграних матчів.

Фото: gazzetta.it