Серія А: «Інтер» перемагає «Кротоне» і крокує до чемпіонства

Серія А: «Інтер» перемагає «Кротоне» і крокує до чемпіонства

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Укрінформ
«Нерадзуррі» випереджають «Аталанту» на 14 очок.

Міланський «Інтер» на чужому полі виграв у «Кротоне» 2:0 в 34-му турі італійської Серії А, повідомляє Укрінформ.

За міланців відзначилися Еріксен і Хакімі на 69-й і 92-й хвилинах відповідно.

Якщо «Аталанта» не зможе виграти свій матч 34-го туру проти «Сассуоло», «Інтер» достроково стане чемпіоном Серії А.

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Нагадаємо, «Інтер» очолює Серію А - 82 очки після 34-х зіграних матчів.

Фото: gazzetta.it

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