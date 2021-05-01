Ла Ліга: «Атлетико» мінімально перемагає «Ельче»

«Матрасники» випереджають опонентів на 5 очок.

Мадридське «Атлетико» на чужому полі обіграло «Ельче» 1:0 в 34-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.

Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав гравець «Атлетико» Льоренте на 23-й хвилині.

Після перемоги над «Ельче» «матрасники» випереджають «Барселону» і «Реал Мадрид» на 5 очок.

Нагадаємо, підопічні Дієго Сімеоне очолюють Прімеру - 76 очок після 34-х зіграних матчів.

Фото: as.com