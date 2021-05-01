Ла Ліга: «Атлетико» мінімально перемагає «Ельче»
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Укрінформ
«Матрасники» випереджають опонентів на 5 очок.
Мадридське «Атлетико» на чужому полі обіграло «Ельче» 1:0 в 34-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.
Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав гравець «Атлетико» Льоренте на 23-й хвилині.
Після перемоги над «Ельче» «матрасники» випереджають «Барселону» і «Реал Мадрид» на 5 очок.
Нагадаємо, підопічні Дієго Сімеоне очолюють Прімеру - 76 очок після 34-х зіграних матчів.
Фото: as.com