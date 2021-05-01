АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Крістал Пелас», до титулу одна перемога

Команда Хосепа Гвардіоли випереджає «Манчестер Юнайтед» на 13 очок.

В матчі 34-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв на чужому полі «Крістал Пелас» (Лондон) 2:0, передає Укрінформ.

Команда Гвардіоли дотиснула суперника в другому таймі. Голи за «Ман Сіті» забили Агуеро і Ферран Торрес. Аби достроково стати чемпіоном Англії «Ман Сіті» достатньо виграти ще один матч.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко вийшов на поле на 67-й хвилині, замінивши Фернандіньйо.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 80 (34), 2.«МЮ» - 67 (33), 3.«Лестер» - 63 (34), 4.«Челсі» - 58 (33).

Центральний матч туру «МЮ» - «Ліверпуль» зіграють 2 травня (18:30).

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