Півфінал ЛЧ: «Ман Сіті» із Зінченком виграє у «ПСЖ»

Українець вийшов на заміну і відзначився гольовою передачою.

«Манчестер Сіті» на чужому полі обіграв «ПСЖ» 2:1 в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі захисник «ПСЖ» Маркіньюш відкрив рахунок на 15-й хвилині.

В другому таймі лідер «горожан» Де Брюйне забив з передачі Олександра Зінченка на 64-й хвилині. На 71-й хвилині вінгер «Ман Сіті» Марез вивів свою команду вперед.

Матч-відповідь між командами відбудеться 5-го травня о 22:00

Нагадаємо, в іншому півфінальному матчі «Реал Мадрид» розписав нічию з «Челсі» 1:1.

Фото: theguardian.com