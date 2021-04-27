Півфінал ЛЧ: «Реал» і «Челсі» сильнішого не виявили

Перший матч півфінального протистояння ЛЧ закінчився внічию.

Мадридський «Реал» на домашньому полі зіграв внічию з «Челсі» 1:1 в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі нападник «аристократів» Крістіан Пулішич розібрався з опонентами в карному майданчику і відкрив рахунок на 14-й хвилині. Через 15 хвилин лідер «бланкос» Карім Бензема відновив паритет, завдавши потужного удару в падінні.

Матч-відповідь між «Челсі» і «Реалом» відбудеться 5-го травня.

Нагадаємо, завтра «Манчестер Сіті» і «ПСЖ» зіграють інший півфінальний матч у Лізі чемпіонів. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Фото: theguardian.com