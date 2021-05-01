Суперліга: «Запоріжжя» і «Прометей» здобули перемоги

Команда з Кам’янського виграла 26-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчах четвертого кола «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Тернопіль» 82:74, а «Прометей» (Кам’янське) обіграв вдома «Київ-Баскет» 86:71, повідомляє Укрінформ.

Сьогодні зіграють ще один матч: «Черкаські Мавпи» - «Одеса».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (9 поразок) = 76.3%, «Прометей» - 26 (12) = 68.4%, «Дніпро» - 26 (12) = 68.4%, «Запоріжжя» - 25 (14) = 64.1%, «Тернопіль» - 24 (15) = 61.5%, «Будівельник» - 21 (17) = 55.3%, «Хімік» - 21 (17) = 55.3%.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі четвертого кола «Хімік» (Южне) переміг на своєму майданчику «Харківських Соколів» 82:72.