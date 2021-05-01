Тренерка українських футболісток: Іспанки - фаворитки, але ми дамо бій

Суперницями національної жіночої збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2023 стали команди Іспанії, Шотландії, Угорщини й Фарерських островів.

Головна тренерка нашої команди Наталія Зінченко у цілому вважає цей жереб сприятливим, повіжомляє пресслужба УАФ.

«Це не найгірший варіант. Звісно, фаворитки - іспанки, але це аж ніяк не означає, що ми не намагатимемося дати їм бій. І хоча збір інформації про майбутніх суперниць по групі ще попереду, думаю, збірній України до снаги поборотися за друге місце, яке дозволить продовжити боротьбу за путівку до фінальної частини чемпіонату світу. Підготовку до відбору ми розпочнемо в червні. Збираюся викликати на збір 22-х футболісток, хочу, щоб серед них була Ольга Бойченко. І хоча вона заявляла, що більше не планує виступати за збірну, сподіваюся переконати її в тому, що вона ще не сказала свого останнього слова в головній команді країни", - сказала Зінченко.

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Як повідомляв Укрінформ, фінальний турнір чемпіонату світу має пройти в Австралії та Новій Зеландії з 10 липня по 20 серпня 2023 року.

Фото: uaf.ua.