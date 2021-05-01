Визначилися суперниці футболісток України у відборі чемпіонату світу
Як повідомляє пресслужба УАФ, збірній України випало зіграти проти команд Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів (група В), передає Укрінформ.
Відбірковий турнір ЧС-2023 серед жінок. Європейська зона. Груповий раунд:
Група А: Швеція, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Грузія
Група В: Іспанія, Шотландія, УКРАЇНА, Угорщина, Фарерські острови
Група С: Нідерланди, Ісландія, Чехія, Білорусь, Кіпр
Група D: Англія, Австрія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Латвія, Люксембург
Група E: Данія, Росія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Чорногорія
Група F: Норвегія, Бельгія, Польща, Албанія, Косово, Вірменія
Група G: Італія, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Молдова, Литва
Група H: Німеччина, Португалія, Сербія, Ізраїль, Туреччина, Болгарія
Група I: Франція, Уельс, Словенія, Греція, Казахстан, Естонія.
51 збірна зіграє у двоколовому турнірі з матчами вдома та на виїзді в дев’яти групах: три групи по п’ять команд (A—C) та шість груп по шість (D—I). Поєдинки цієї стадії проходитимуть у період із вересня 2021 року по вересень 2022-го.
Дев’ять переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2023. Другі команди груп продовжать боротьбу у матчах плей-офф.
Фінальний турнір чемпіонату світу має пройти в Австралії та Новій Зеландії з 10 липня по 20 серпня 2023 року.
Фото: uefa.com.