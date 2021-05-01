НБА: Лень допоміг «Вашингтону» обіграти «Клівленд»

Команда українця претендує на участь в плей-офф.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень набрав 4 очки в переможному матчі своєї команди проти «Клівленд Кавальєрс» 122:93, передає Укрінформ.

Лень вийшов у стартовій п'ятірці. Сумарно він провів на майданчику 13 хвилин, набрав 4 очки і виконав 5 підбирань.

«Візардс» виграли 12 з 14 останніх матчів. Команда піднялась на десяте місце в таблиці Східної конференції і претендує на місце в плей-офф.

Фото: Getty Images