НБА: 12 очок Михайлюка не врятували «Оклахому» від поразки

Команда українця програла «Нью-Орлеану» і зазнала 42-ї поразки в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк заробив 12 очок в програному матчі своєї команди проти «Нью-Орлеан Пеліканс» 95:109, передає Укрінформ.

Святослав провів на майданчику трохи більше 18 хвилин. В його активі 12 очок і один підбір.

У цьому сезоні Михайлюк в середньому набирає за одну гру 7.9 очок, а також здійснює 2.5 підбирань і робить 1.7 передач.

Команда українця посідає 13-е місце турнірної таблиці Західної конференції НБА.

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