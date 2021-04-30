Перша ліга: «Миколаїв» здолав «Прикарпаття» у 24 турі

Перша ліга: «Миколаїв» здолав «Прикарпаття» у 24 турі

Укрінформ
Футболісти «Миколаєва» обіграли іванофранківське «Прикарпаття»  (1:0) у 24-у турі чемпіонату України серед клубів Першої ліги.  

Переможний м'яч на Центральному міському стадіоні Миколаєва забив Вадим Яворський (66-та хвилина), передає Укрінформ.

Результати інших поєдинків туру:

«Полісся» (Житомир) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0

Гол: Станіслав Коваль (7-ма хвилина);

«Металіст 1925» - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 3:2

Юрій Батюшин (9, з пенальті), Віталій Пономар (51), Максим Жичиков (54) - Сергій Романов (14), Владислав Краєв (23);

«Агробізнес» (Волочиськ) - «Верес» (Рівне) - 0:0;

«Нива» (Тернопіль) - «Чорноморець» (Одеса) - 0:1 

Артем Козак (77); 

«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ) - 3:2

Олег Вакуленко (31, з пенальті), Володимир Тітієвський (49), Олег Дмитренко (78) - Олександр Батальський (25), Артур Мурза (65, з пенальті); 

«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук) - 3:0

Микола Ляшенко (43), Станіслав Куліш (90+3) - Дмитро Семенов (63, автогол).

Сьогодні також проходить матч «Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ). 

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Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 52 очки (після 22-х ігор), «Чорноморець» - 51 (24), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 42 (23), «Миколаїв» - 39 (23), «Волинь» - 37 (22). 

25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.

Фото: wikipedia.org.

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