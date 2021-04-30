Перша ліга: «Миколаїв» здолав «Прикарпаття» у 24 турі
Переможний м'яч на Центральному міському стадіоні Миколаєва забив Вадим Яворський (66-та хвилина), передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків туру:
«Полісся» (Житомир) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0
Гол: Станіслав Коваль (7-ма хвилина);
«Металіст 1925» - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 3:2
Юрій Батюшин (9, з пенальті), Віталій Пономар (51), Максим Жичиков (54) - Сергій Романов (14), Владислав Краєв (23);
«Агробізнес» (Волочиськ) - «Верес» (Рівне) - 0:0;
«Нива» (Тернопіль) - «Чорноморець» (Одеса) - 0:1
Артем Козак (77);
«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ) - 3:2
Олег Вакуленко (31, з пенальті), Володимир Тітієвський (49), Олег Дмитренко (78) - Олександр Батальський (25), Артур Мурза (65, з пенальті);
«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук) - 3:0
Микола Ляшенко (43), Станіслав Куліш (90+3) - Дмитро Семенов (63, автогол).
Сьогодні також проходить матч «Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ).
Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 52 очки (після 22-х ігор), «Чорноморець» - 51 (24), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 42 (23), «Миколаїв» - 39 (23), «Волинь» - 37 (22).
25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.
Фото: wikipedia.org.