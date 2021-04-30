Перша ліга: «Чорноморець» переміг тернопільську «Ниву»

Перша ліга: «Чорноморець» переміг тернопільську «Ниву»

Укрінформ
Футболісти одеського «Чорноморця» обіграли у п'ятницю тернопільську «Ниву» (1:0) у 24-у турі чемпіонату України серед клубів Першої ліги.  

Матч на  на стадіоні СКІФ у Львові на 77-й хвилині забив Артем Козак, передає Укрінформ.

Сьогодні також відбудуться матчі:

«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук)

«Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ).

Результати попередніх поєдинків туру:

«Полісся» (Житомир) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0

Гол: Станіслав Коваль (7-ма хвилина);

«Металіст 1925» - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 3:2

Юрій Батюшин (9, з пенальті), Віталій Пономар (51), Максим Жичиков (54) - Сергій Романов (14), Владислав Краєв (23);

«Агробізнес» (Волочиськ) - «Верес» (Рівне) - 0:0. 

Читайте також: Перша ліга: «Агробізнес» та «Верес» зіграли у нульову нічию

Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 52 очки (після 22-х ігор), «Чорноморець» - 51 (24), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 42 (23), «Волинь» - 37 (22), «Миколаїв» - 36 (22). 

25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.

Фото: chernomorets.odessa.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-