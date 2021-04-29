Перша ліга: «Агробізнес» та «Верес» зіграли у нульову нічию
Матч завершився на стадіоні «Юність» у Волочиську Хмельницької області, передає Укрінформ.
Результати двох інших сьогоднішніх поєдинків:
«Полісся» (Житомир) - «Волинь» (Луцьк) - 1:0
Гол: Станіслав Коваль (7-ма хвилина);
«Металіст 1925» - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) - 3:2
Юрій Батюшин (9, з пенальті), Віталій Пономар (51), Максим Жичиков (54) - Сергій Романов (14), Владислав Краєв (23).
На п'ятницю, 30 травня, заплановані такі зустрічі туру:
«Нива» (Тернопіль) - «Чорноморець» (Одеса)
«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ)
«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук)
«Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ).
Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 52 очки (після 22-х ігор), «Чорноморець» - 48 (23), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 42 (23), «Волинь» - 37 (22), «Миколаїв» - 36 (22).
25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.
Фото: 2mista.com.